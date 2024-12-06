Элисо Вирсаладзе выступит в Петербургской филармонии в день рождения Темирканова

В Большом зале Петербургской филармонии пройдет концерт, посвященный Юрию Темирканову.



С Академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Бубельникова выступит одна из крупнейших пианисток современности Элисо Вирсаладзе, сообщает пресс-служба Петербургской филармонии.



Организаторы отмечают, что все участники концерта были связаны с Темиркановым не только профессиональными, но и теплыми личными отношениями.



В программу концерта войдет увертюра Вебера к опере «Вольный стрелок», Концерт № 21 для фортепиано с оркестром Моцарта и Четвертая симфония Феликса Мендельсона.



В филармонии напомнили, что 14 декабря в Санкт-Петербурге откроется XXIV Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», основанный Юрием Темиркановым в 1999 году. Фестиваль соберет в филармонических залах звезд мировой классической музыки.





Фото: Анна Флегонтова