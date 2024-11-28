В России в 2025 году запланировано более 60 мероприятий в стиле K-pop

В следующем году в России ожидается не менее 60 мероприятий, посвященных южнокорейской музыкальной культуре K-pop. Об этом сообщила основательница проекта Aigoo Russia Анастасия Зубарева на пресс-конференции в НСН.





Зубарева отметила, что предстоящий год принесет множество крупных фестивалей, концертов, воркшопов и разнообразных кэмпов. Она подчеркнула, что кэмпы предложат насыщенные программы для взрослых поклонников K-pop, а также множество активностей, основанных на корейских телевизионных шоу и сериалах. По ее словам, планы на январь выглядят особенно многообещающе.





Основательница The Staff Event Мария Зарецкая поделилась информацией о предстоящем танцевальном фестивале в Москве. Она рассказала, что команда ищет новый формат для мероприятий и планирует организовать фестиваль и в Санкт-Петербурге. Зарецкая также подтвердила продолжение воркшопов с корейскими хореографами и развитие туристических поездок в Корею.









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