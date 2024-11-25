Союз композиторов России раскрыл причину смерти Павла Карманова

24 ноября на 55-м году жизни ушел из жизни известный композитор Павел Карманов. Как сообщили в Союзе композиторов России, причиной его смерти стала сердечная недостаточность.





Отпевание композитора запланировано на 27 ноября в 13:00 по московскому времени в храме «Большое Вознесение» у Никитских ворот. Похороны состоятся на Домодедовском кладбище, информирует ТАСС.





Павел Карманов оставил заметный след в музыкальном мире, создавая произведения для кино и телевидения, камерных ансамблей, хоровых и симфонических сочинений. В период с 2000 по 2017 год он также выступал в московской рок-группе «Вежливый отказ» в роли пианиста и флейтиста.





В Союзе композиторов России отметили, что его музыку исполняли такие коллективы, как оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета, «Персимфанс», ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Владимира Спивакова, а также Московский академический симфонический оркестр (МАСМ) и Ансамбль духовной музыки «Сирин». В числе интерпретаторов его произведений также присутствуют пианисты, скрипачи, флейтисты и другие исполнители.









Фото: АГН Москва