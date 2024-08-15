Стартовали съемки отечественной комедии «Мы рожаем»

Онлайн-кинотеатр Okko и компания «ДА продакшн» приступили к съемкам комедии «Мы рожаем».



Картина расскажет историю соседей по подъезду Ани и Димы, между которыми не было ничего общего — Аня сбежала от властных родителей, чтобы покорить Москву, а Дима, напротив, застрял на попечении мамы и папы. Однажды герои узнали, что станут родителями.



Режиссером проекта выступил Дмитрий Суворов. В актерский состав вошли Кузьма Сапрыкин, Алина Алексеева, Ян Цапник, Анастасия Панина, Анна Уколова, Сергей Степин, Сергей Чирков, Яна Левенцева, Никита Тарасов, Софья Зайка, Нидаль Абу Газале, Данила Якушев, Кристина Марченко и рэпер Kamazz.



Ожидается, что комедия выйдет в прокат 14 февраля 2025 года, а после проката будет доступна на платформе Okko.









Фото: пресс-служба Okko