Стартовал прием заявок на конкурс «Мелодия детства»

Прием заявок на участие в конкурсе современных песен для детей «Мелодия детства» стартовал 20 мая. Организаторами выступают Российский музыкальный союз и Союз композиторов России.





Конкурс проводится при поддержке Минкультуры РФ. Прием заявок продлится до 15 августа 2024 года.





Задачами проекта является создание актуальных детских песен для расширения репертуара современных исполнителей, содействие в творческой реализации поэтов и композиторов, которые пишут для детей на темы любви к Родине, тяги к знаниям, стремлений к мечте, дружбе и семье, а также развитие песенного жанра и единого культурного пространства в сфере детской музыки. Участники могут написать композиции, которые воспевают подвиги героев, прошлое и настоящее России, природную красоту и уникальную самобытность родного края, города или села, а также дружбу, чувство товарищества, взаимопомощь, важность семейных ценностей.





Все произведения должны быть созданы не ранее января 2022 года. Композиции также необходимо представить на русском языке.





Судьи выберут 15 финалистов, чьи работы прозвучат на гала-концерте в Москве в исполнении детского хора имени Попова под руководством Анатолия Кислякова. Авторы этих произведений получат дипломы лауреатов конкурса-фестиваля и денежные призы. По итогам проекта будет издан электронный нотный сборник с 40 лучшими детскими песнями.









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