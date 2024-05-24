Певица Селин Дион снялась в фильме о борьбе с неизлечимой болезнью

Певица Селин Дион снялась в фильме «Я: Селин Дион», который рассказывает о ее недуге — синдроме мышечной скованности. Исполнительница расплакалась в ролике, представленном на YouTube.





Болезнь, от которой страдает Дион, неизлечима. Певица узнала о симптомах в 2022 году. Тогда исполнительница перенесла, а потом и вовсе отменила свой концертный тур. Синдром сопровождается болезненными спазмами.





«Не трудно сделать шоу, трудно шоу отменить», — признается 56-летняя звезда в трейлере.





Создатели фильма покажут, как Дион пытается восстановиться для возвращения на сцену. По ее словам, она усердно трудится каждый день. Однако это борьба. Певица добавила, что скучает по людям.





Главной темой документальной ленты стало неврологическое расстройство. Болезнь повлияла на способность перемещаться и на голос певицы.









Фото: YouTube