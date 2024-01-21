Театр Вахтангова готовит постановку о событиях СВО

На Симоновской сцене Театра им. Вахтангова 23 января состоится публичная читка пьесы драматурга, журналиста Виктории Никифоровой «Молодая гвардия», сообщает «Комсомольская правда».





Режиссер постановки Сергей Потапов в июле 2022 года в составе агитбригады побывал с трехдневной поездкой в Луганске, а в октябре того же года вместе с Игорем Петренко и Владимиром Машковым встречался с мобилизованными в парке «Патриот».





Название новой пьесы Виктории Никифоровой не случайно такое же, как и название романа Александра Фадеева о героях-молодогвардейцах, о подпольщиках. Драматург предложила вспомнить историю Молодой гвардии в городе Краснодоне (ныне Луганская Народная Республика) времен Великой Отечественной войны и задуматься о том, как эта история воспринимается сегодня, в свете современных событий, в контексте специальной военной операции.





Пьесу читают молодые артисты театра: Екатерина Симонова, Полина Чернышова, Дарья Щербакова, Евгений Кравченко, Василий Цыганцов, Иван Захава, Клим Кудашкин, Сергей Барышев, Павел Юдин, Артем Пархоменко.









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