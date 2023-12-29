Premier назвал дату премьеры ромкома «Саша и Питер»

Сериал выйдет на платформе в День влюбленных 14 февраля.
Восемь федеральных музеев представили свои масштабные выставки в 23 городах — от Луганска до Владиво...
Первым спектаклем в абонементе в 2024 году станет «Волшебная флейта» Моцарта.
В 2023 году в стране действует 2278 кинотеатров и почти 6 тысяч залов.
Артистка умерла на 91-м году жизни.
Сериал выйдет на платформе в День влюбленных 14 февраля.
Восемь федеральных музеев представили свои масштабные выставки в 23 городах — от Луганска до Владиво...
Первым спектаклем в абонементе в 2024 году станет «Волшебная флейта» Моцарта.
В 2023 году в стране действует 2278 кинотеатров и почти 6 тысяч залов.
Артистка умерла на 91-м году жизни.
К памятной дате оперная труппа театра подготовила концерт «Лизистрата и другие героини В.И. Немирови...
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Коллектив представит симфонические программы сочинений русских композиторов.
Новый выпуск выйдет на канале 20 января.
Онлайн-кинотеатр опубликовал первый видеоролик к сериалу Бориса Акопова.
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Французский балетмейстер скончалась 23 декабря.
Презентация нового маршрута приурочена к 300-летию со дня рождения Иммануила Канта.
Актер из сериала «Великолепный век» приедет в Россию в феврале.
На выставке представлены артефакты XVII века, которые рассказывают историю монастыря и Печор.
Министр культуры Ольга Любимова, вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минпросвещения РФ Сергей Крав...
Концерт Большого детского хора имени Попова пройдет в январе 2024 года.
29.12.2023