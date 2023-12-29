Premier назвал дату премьеры ромкома «Саша и Питер»

Онлайн-кинотеатр Premier назвал дату премьеры новой романтической комедии «Саша и Питер».



Сериал выйдет на платформе в День влюбленных 14 февраля.



Действие картины происходит в Санкт-Петербурге. Центральный герой фильма — девушка Саша, которая хочет расстроить свадьбу бывшего молодого человека.



Главные роли в фильме сыграла Аглая Тарасова и Антон Филипенко. В актерский состав также вошли Полина Филоненко, Никита Тарасов, Иван Мулин, Мариэтта Цигаль-Полищук, Агния Кузнецова, Глеб Бочков и друге. Режиссером сериала выступила Валерия Шкирандо. Это дебютная режиссерская и сценарная работа кинематографистки.









Фото: онлайн-кинотеатр Premier