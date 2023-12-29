Избранные спектакли Мариинки вошли в программу «Новогоднего абонемента»

Фото: Валентин Барановский/пресс-служба Мариинского театра

Первым спектаклем в абонементе в 2024 году станет «Волшебная флейта» Моцарта. Спектакль пройдет 2 января.«Это постановка для всей семьи, где соединилось все, за что так любят сказки: сила любви и человеческие слабости, поиск истины и нелегкие испытания, чудесные превращения и, конечно, волшебная музыка», — сообщили в театре.В программу абонемента также вошли «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова, оперетта «Летучая мышь» Штрауса, «Рождественская сказка» Щедрина, опера «Руслан и Людмила» с хореографией Михаила Фокина, «Щелкунчик» в постановке Михаила Шемякина.