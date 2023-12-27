Красногорский филиал Музея Победы передаст в военный госпиталь уникальные елочные игрушки

Красногорский филиал Музея Победы передаст в Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского Минобороны России уникальные новогодние игрушки, передает пресс-служба музея.



В госпиталь, где проходят лечение участники специальной военной операции будут переданы украшения, созданные участниками конкурса «Мастерская Деда Мороза». В рамках конкурса Музею Победы было передано более 250 самодельных игрушек.



«Нам очень приятно, что в творческом состязании приняли участие целые семьи — дети вместе с родителями, бабушками и дедушками, а также детские сады, школы и колледжи. Все работы замечательные, трогательные и очень ценные, сделанные своими руками и наполненные теплом», — рассказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.



Новогодние игрушки созданы мастерами из Москвы, Красногорска, Московской, Смоленской, Тульской областей.









Фото: пресс-служба Музея Победы











