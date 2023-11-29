Мария Захарова назвала кражей передачу Киеву скифского золота

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала передачу Киеву скифского золота.



По словам Захаровой, передача Украине скифского золота является нелегитимным, бессовестным решением и фактически — кражей.



«Скифское золото. Передача Нидерландами принадлежащих четырем крымским музеям экспонатов выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" киевским властям является нелегитимной, как мы неоднократно говорили, с точки зрения сложившейся практики музейных обменов и абсолютно бессовестной с точки зрения человеческой морали», — заявила Мария Захарова на брифинге.



Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что попытка прикрыть фактическую кражу культурных ценностей решением Верховного суда Нидерландов ставит в очередной раз под вопрос независимость и беспристрастность нидерландской судебной системы.













Фото: Ministry of foreigh affairs of Russia/YouTube