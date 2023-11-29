Мария Захарова назвала кражей передачу Киеву скифского золота

29.11.2023

Мария Захарова назвала кражей передачу Киеву скифского золота
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала передачу Киеву скифского золота.

По словам Захаровой, передача Украине скифского золота является нелегитимным, бессовестным решением и фактически — кражей.

«Скифское золото. Передача Нидерландами принадлежащих четырем крымским музеям экспонатов выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" киевским властям является нелегитимной, как мы неоднократно говорили, с точки зрения сложившейся практики музейных обменов и абсолютно бессовестной с точки зрения человеческой морали», — заявила Мария Захарова на брифинге.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что попытка прикрыть фактическую кражу культурных ценностей решением Верховного суда Нидерландов ставит в очередной раз под вопрос независимость и беспристрастность нидерландской судебной системы.



Фото: Ministry of foreigh affairs of Russia/YouTube