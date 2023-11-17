Актер Мето Йовановски скончался на 78-м году жизни

Актер Мето Йовановски ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Republika.





Артист умер 16 ноября. Мето Йовановски, югославский македонский актер театра, кино и ТВ, известен по фильмам «На пути в Катангу», «Большая вода», «Перед дождем», Анклав. Также Мето Йовановски сыграл в сериале с Сергеем Пускепалисом «Крестный» и других проектах.





Актер родился в 1946 году. В 1971-м он выпустился из Национальной академии театрального искусства в Софии (Болгария). Карьера артиста началась с театра. Йовановски быстро сделал себе имя на македонской сцене и завоевал массу наград. Причина смерти артиста не сообщается.









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