Актер Мето Йовановски скончался на 78-м году жизни

Маршрут прогулки составляет 1,5 часа.
Российский зритель знает артиста по роли в отечественном сериале «Крестный».
Режиссер счел необходимым продвигать русскую культуру на международном уровне.
Первая премия конкурса Viola Masters досталась Любови Лазаревой.
Президент России прочитал поэтические строки, говоря о рождении выдающихся произведений искусства.
Маршрут прогулки составляет 1,5 часа.
Российский зритель знает артиста по роли в отечественном сериале «Крестный».
Режиссер счел необходимым продвигать русскую культуру на международном уровне.
Первая премия конкурса Viola Masters досталась Любови Лазаревой.
Президент России прочитал поэтические строки, говоря о рождении выдающихся произведений искусства.
Президент подчеркнул, что в основе русской культуры лежат подлинная свобода и милосердие, любовь к ч...
Министр культуры поделилась итогами заседания с вице-премьером правительства РФ Татьяной Голиковой.
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Соответствующее соглашение подписано директором АНО «Дирекция Санкт-Петербургского международного ку...
17.11.2023