Ректор Гнесинки заявил о создании творческих партнерств в России и за рубежом в год Рахманинова

Творческие партнерства образовательных организаций появились в год Рахманинова как в России, так и за рубежом. Об этом сообщил ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский на открытии трека «Музыкальная культура» IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур.





В рамках мероприятия участники подвели итоги года Рахманинова и Шаляпина. По словам ректора Гнесинки, возникли совместные программы с национальными консерваториями Таджикистана, Кыргызстана, Армении.





«Наши студенты выступили с программами из музыки Рахманинова в Белграде, Будапеште, а теперь собираются в Вену», — заявил Александр Рыжинский.





В год Рахманинова, который проводится в честь 150-летия со дня рождения композитора, его музыка охватила все российские регионы, заявил президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров, гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Он уточнил, что выставка «Рахманинов: Я — русский композитор» экспонируется на 70 площадках в 89 регионах страны. Проекты также проходят в 43 странах Европы, Азии, Центральной и Латинской Америки и Африканского континента. Брызгалов добавил, что Минск и Пекин ждет открытие экспозиций о Рахманинове.









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