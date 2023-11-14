Московские школьники бесплатно поедут в киноэкспедицию в Белоруссию

В январе 2024 года московские школьники отправятся в киноэкспедицию в Белоруссию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Киностудии имени М. Горького.





В числе участников мероприятия — победители второго этапа конкурса международных киноэкспедиций от креативного пространства «Кинокампус Горького». Авторы лучших работ смогут посетить онлайн-занятия по сценарному искусству и подготовиться к съемкам в республике.





Школьники побывают на национальной киностудии «Беларусьфильм». Запланированы также мастер-классы по актерскому и операторскому искусству, а также режиссуре. Поездка для ребят будет бесплатной. Проект реализуется при поддержке правительства Москвы.





Ранее состоялись киноэкспедиции на Камчатку, в Казань, Калининград, а также в Сербию и Северную Осетию.





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