Вышли первые кадры остросюжетного сериала Петра Федорова «Ласт квест»

01.11.2023

Вышли первые кадры остросюжетного сериала Петра Федорова «Ласт квест»
Вышел дебютный трейлер остросюжетного сериала Петра Федорова «Ласт квест».

Премьера фильма намечена на 3 ноября, сообщает онлайн-кинотеатр Okko.

Петр Федоров сыграл в проекте главную роль. По сюжету картины, герой Федорова офисный работник Олег страдает от наркотической зависимости и держит это в тайне от родственников. В поездке за очередной дозой Олег теряет сына и должен сделать все возможное, чтобы спасти ребенка от наркоторговцев и сохранить свою тайну.

В актерский состав проекта также вошли Александра Серзина, Максим Матузный, Анастасия Щеглова, Николай Добрынин и другие. В первый сезон проекта войдут 9 эпизодов.


Фото: кадр из фильма "Ласт квест"