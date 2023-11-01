Вышли первые кадры остросюжетного сериала Петра Федорова «Ласт квест»

Премьера фильма намечена на 3 ноября, сообщает онлайн-кинотеатр Okko.Петр Федоров сыграл в проекте главную роль. По сюжету картины, герой Федорова офисный работник Олег страдает от наркотической зависимости и держит это в тайне от родственников. В поездке за очередной дозой Олег теряет сына и должен сделать все возможное, чтобы спасти ребенка от наркоторговцев и сохранить свою тайну.В актерский состав проекта также вошли Александра Серзина, Максим Матузный, Анастасия Щеглова, Николай Добрынин и другие. В первый сезон проекта войдут 9 эпизодов.