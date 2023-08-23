Государственный музей Л.Н. Толстого проведет выставки в Шанхае

Государственный музей Л.Н. Толстого и Шанхайский исторический музей заключили соглашение о намерениях выставочного сотрудничества, сообщает пресс-служба музея Л.Н. Толстого.



«В 2024 году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. В целях дальнейшего расширения культурного обмена между двумя народами Шанхайский исторический музей и Государственный музей Л.Н. Толстого намерены сотрудничать для проведения в Китае специальной передвижной выставки «Лев Толстой», — говорится в сообщении учреждения.



Документ подписали генеральный директор Государственного музея Л.Н. Толстого Сергей Архангелов и представители Шанхайского исторического музея.



Отмечается, что выставка «Лев Толстой» будет проходить в Шанхае с сентября 2024-го по февраль 2025 года. В Шанхае также состоится ряд гастрольных «Толстовских выставок».



«Радостно, что в Китае пройдут выставки, посвященные Льву Толстому. Я сам очень люблю творчество Толстого, и моей мечтой было сотрудничать с музеем Толстого и рассказывать в Китае о русской культуре. Верю, что выставка пройдет успешно во всех китайских городах», — приводит учреждение слова директора Шанхайского исторического музея Чжоу Цюньхуа.





Фото: пресс-служба ГМТ