Начались съемки комедии с Михаилом Галустяном «жЫЫЫзнь»

Удостоверение отозвано из-за провокационной сцены в фильме.
Главные роли в проекте сыграли Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Никита Кологривый, Сергей Бурунов.
Проект расскажет о жизни племени на берегу реки.
Ретро-драма расскажет историю 15-летнего подростка Артура и двоих его старших друзей.
В объявлении говорится, что «новый офис стекольной компании» откроется в ноябре.
Удостоверение отозвано из-за провокационной сцены в фильме.
Главные роли в проекте сыграли Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Никита Кологривый, Сергей Бурунов.
Проект расскажет о жизни племени на берегу реки.
Ретро-драма расскажет историю 15-летнего подростка Артура и двоих его старших друзей.
В объявлении говорится, что «новый офис стекольной компании» откроется в ноябре.
Съемки проекта начнутся в самое ближайшее время.
В рамках фестиваля Россия представит пять фильмов.
По словам исполнительного продюсера проекта и шоураннера Майкла Патрика Кинга, создатели проекта хот...
В лонг-лист международного конкурса вошли 103 фильма.
В Корпусе Бенуа специалисты музея распаковали и осмотрели пострадавшие картины.
В программу Дней казахского кино вошли пять картин, представляющих современный кинематограф Казахста...
Выставка «Александр Джикия. 40 лет в строю» развернулась в девяти академических залах и представляет...
Певцов назвал естественным желание некоторых артистов, уехавших из страны, вернуться.
По случаю международного книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге установят необычный арт...
Режиссер Эмир Кустурица станет гостем Казанского международного фестиваля мусульманского кино. ...
В столице ЮАР Йоханнесбурге начали показывать второй сезон «Любимых крылатых выражений Си Цзиньпина»...
Архитектурное сооружение, которому исполнилось почти четыре тысячи лет, нашли во время раскопок в ...
Представители учреждений культуры ДНР раскрыли истинное отношение к российскому триколору в День фла...
Жители Краснодара смогут бесплатно посмотреть три фильма в рамках всероссийской акции «Ночь кино».
Вокалист группы «Звери» Роман Билык заслужил одобрение среди патриотов после выступления в Донбассе.
23.08.2023