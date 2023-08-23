Начались съемки комедии с Михаилом Галустяном «жЫЫЫзнь»

Стартовали съемки комедийного сериала «жЫЫЫзнь», сообщает 1-2-3 Production.



Проект расскажет о жизни племени на берегу реки.



«Кровожадные хищники, постоянная нехватка еды и отсутствие какой-либо медицины вынуждают их бороться за существование», — указано в описании проекта.



Отмечается, что главную роль в комедии сыграет Михаил Галустян. Он воплотит на экране роль никудышного вождя племени, который искренне старается скрасить будни жителей юмором.



Другого вождя племени сыграла Светлана Ходченкова.



«Несмотря на жанр сериала, мы будем говорить о серьезных вещах: о сложности выбора и о том, что такое хорошо и что такое плохо», — рассказала актриса.









Фото: 1-2-3 Production