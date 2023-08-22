Главный режиссер Новосибирской оперы удостоен почетного знака «Заслуженный деятель искусств»

22.08.2023
Главный режиссер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев удостоен почетного знака «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
Об этом говорится в Telegram-канале учреждения.
Отмечается, что награду Вячеславу Стародубцеву за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность вручил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.
«Поздравляем творческого лидера с присвоением высокого звания и желаем новых творческих свершений!», — говорится в сообщении театра.
В НОВАТ добавили, что Вячеслав Стародубцев в сентябре представит зрителям новый спектакль — оперу Рахманинова «Алеко».
Фото: скриншот видео t.me/novat_nsk