Режиссер «Ведьмака» назвал причины ухода Генри Кавилла из сериала

Режиссер Марк Йобст, один из авторов «Ведьмака», рассказал Screen Rant о причинах ухода актера Генри Кавилла из сериала.





Актер играл в проекте Netflix по книгам Анджея Сапковского роль главного героя ведьмака Геральта.





Об уходе Кавилла из сериала стало известно перед выходом второго сезона. В четвертом сезоне «Ведьмака» роль Геральта сыграет Лиам Хемсворт.





«Что ж, смотрите, Генри снялся в трех сезонах, и это трудное в производстве шоу, оно огромно. Генри выполняет каждый удар в своих трюках, он даже не позволяет использовать руку статиста; если вы снимаете момент с хватанием меча крупным планом, то это должна быть его рука», — отметил режиссер.





Йобст добавил, что такие напряженные съемки может выдержать не каждый актер и желание сделать перерыв естественно.





Ранее возможной причиной ухода Кавилла из «Ведьмака» называлось его несогласие с отступлением сериала от литературной основы. Актер является почитателем творчества Сапковского и ревностно относился на площадке к любым неканоническим сюжетным поворотам.









Фото: кадр из сериала «Ведьмак»