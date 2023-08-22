В Русском музее пройдет фестиваль «Музеи — детям».



Праздник состоится 26-27 августа и приурочен ко Дню знаний.



В рамках фестиваля в Летнем саду будет организовано уникальное пространство для познавательного досуга. Гости узнают о музеях Санкт-Петербурга, примут участие в мастер-классах, интерактивных занятиях, конкурсах, научных шоу, играх, розыгрышах призов. В программу также войдут театрализованные и музыкальные представления.



«Совместное участие музеев в празднике поможет организовать единое пространство для знакомства со специальными музейными программами, направленными на приобщение детей разных возрастов к истории родного города, знакомство с искусством и литературой, чудесами науки и техники, а также развитие любознательности, наблюдательности и воображения», — говорится в сообщении учреждения.









Фото: пресс-служба Русского музея