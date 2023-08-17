В Ассоциации анимационного кино отреагировали на поручения Путина

Поручения президента России Владимира Путина, включающие в том числе полное госфинансирование анимационных фильмов для детей, дадут существенный импульс креативной экономике.



Таким образом прокомментировали поручения главы государства в пресс-службе Ассоциации анимационного кино, Таким образом прокомментировали поручения главы государства в пресс-службе Ассоциации анимационного кино, передает ТАСС.





По итогам встречи с представителями креативной экономики Владимир Путин дал ряд поручений, в числе которых обеспечение возможности полного госфинансирования анимационных фильмов.



«Анимационная отрасль в последние годы стала занимать важнейшее место в структуре креативных индустрий, являясь мощным драйвером их развития, такие результаты были бы невозможны без стратегических механизмов государственной поддержки, которые позволили всего за несколько лет добиться кратного увеличения анимационного рынка. И это в том числе — результат конструктивного диалога власти и профессионального сообщества», — отметила исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.



В ассоциации также считают, что одной из важнейший мер стало поручение президента по созданию особой экономической зоны международного кинокластера, резиденты которого получат поддержку, включающую налоговые льготы, гранты и субсидии.









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