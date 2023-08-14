Названа дата онлайн-релиза фильма «Вызов», частично снятого на МКС



Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатрa Start

«Вызов» появится в Сети спустя более четырех месяцев в прокате. В центре истории — торакальный хирург Женя (Юлия Пересильд), которая отправляется на МКС, чтобы провести операцию космонавту. Без нее он не выдержит приземления.Фильм станет первым проектом онлайн-кинотеатра Start с объемным звуком 5.1 в качестве 4К. Это позволит максимально погрузиться в мир космоса, отметили в пресс-службе.Съемки космических событий снимали на МКС в 400 км от Земли. В космос отправились исполнительница главной роли и режиссер вместе с командиром корабля Антоном Шкаплеровым. Также был задействован павильон в ЦПК им. Гагарина.По словам Клима Шипенко, все происходившее в космосе стало «особенным, ни на что не похожим опытом»: «К такому никак нельзя подготовиться на Земле — к этому чувству, что ты ничего не весишь, что ты можешь летать. <...> Кино на Земле снимается по-другому совсем».На прошлой неделе сборы «Вызова» преодолели порог в 2 млрд рублей (данные ЕАИС).