В Перми открылся фестиваль уличных театров «Флюгер»

12.08.2023
В юбилейный год 300-летия в столице Прикамья свое мастерство покажут 19 театральных и цирковых команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Альметьевска и Перми. Об этом сообщает ТАСС.
Помимо приезжих артистов, на фестивале выступят 11 пермских творческих коллективов и театров. Например, артисты театра огня «Игры пламени» покажут огненные представления «Широкий разгул» и «Ах, водевиль» с яркими костюмами и разнообразием реквизита, огненными инсталляциями и пиротехническими эффектами, а театр кукол «Туки-Луки» представит интерактивный уличный спектакль «Н2О».
По словам организаторов фестиваля, творческие коллективы подготовили множество премьерных постановок с использованием сложных конструкций и специального оборудования. В частности, для хедлайнеров фестиваля — воздушных гимнастов Bastrigin Brothers (Москва), на эспланаде построили большой бриллиант, с участием которого коллектив покажет шоу-программу «Между небом и землей».