В Севастополе открылась выставка о зарождении военной авиации в РФ

12.08.2023
Первыми посетителями выставки стали более 100 ветеранов. Об этом сообщает ТАСС.
Экспозицию, посвященную истории зарождения военной авиации в России, открыли ко Дню Военно-воздушных сил в Севастополе. Среди экспонатов — фотографии ветеранов авиации аэродромов Севастополя, погоны летчиков различных званий, полевая и парадная форма, памятные медали и нагрудные знаки, служебные рабочие тетради, а также информационные стенды с иллюстрациями и фотографиями, отражающие все этапы истории — от появления аэродромов до тренировок летчиков и выполнения ими первых боевых задач.
Председатель совета ветеранов авиационного гарнизона «Бельбек» подполковник Валерий Мискевич отметил, что открытие выставки — праздник для всех авиаторов. «Сегодня — памятный день для авиаторов аэродромов Севастополя и Крыма, для ветеранов вооруженных сил, для всех севастопольцев большой праздник. Выставка — уникальная, на сегодняшний день в Севастополе и во всем Крыму такой нет.Авиационные полки, которые участвовали во время Великой Отечественной войны в воздушной битве за Севастополь и Крым, несли значительные потери. Их подвиги и слава отражены в сегодняшней экспозиции»