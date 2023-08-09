Выставка «Нам нужен Дягилев» представит более 100 произведений

Фото: Платон Инфанте. Фрагмент видеоинсталляции «Катя Филиппова». 2023

/ пресс-служба Kupol Gallery

Выставочный проект галереи расположится в пространстве Cube.Moscow. Он объединит более 100 работ художников начала ХХ века и современных авторов — живопись, графику, костюм и видеоарт.Посетители увидят произведения Александра Бенуа, Леона Бакста, Эрте и Константина Коровина, которые создали новый театральный художественный язык. Также публика познакомится с работами Юрия Купера, Рустама Хамдамова, Екатерины Филипповой, Игоря Чапурина, Платона Инфанте и Вадима Тишина. Они переосмыслили арт-язык театра с учетом современных реалий.Авторы проекта предлагают проследить и почувствовать связь между художниками разных эпох. Мастера «Русских сезонов» совмещали обращение к истокам с авангардом и новаторством. Современные авторы тоже обращаются к прошлому, наследуя традицию своих предшественников, отмечается в пресс-релизе.