Выставка «Нам нужен Дягилев» представит более 100 произведений

09.08.2023

Выставка «Нам нужен Дягилев» представит более 100 произведений
С 19 августа по 22 сентября в Москве будет работать экспозиция, посвященная театральному искусству, сообщила пресс-служба Kupol Gallery.

Выставочный проект галереи расположится в пространстве Cube.Moscow. Он объединит более 100 работ художников начала ХХ века и современных авторов — живопись, графику, костюм и видеоарт.

Посетители увидят произведения Александра Бенуа, Леона Бакста, Эрте и Константина Коровина, которые создали новый театральный художественный язык. Также публика познакомится с работами Юрия Купера, Рустама Хамдамова, Екатерины Филипповой, Игоря Чапурина, Платона Инфанте и Вадима Тишина. Они переосмыслили арт-язык театра с учетом современных реалий.

Авторы проекта предлагают проследить и почувствовать связь между художниками разных эпох. Мастера «Русских сезонов» совмещали обращение к истокам с авангардом и новаторством. Современные авторы тоже обращаются к прошлому, наследуя традицию своих предшественников, отмечается в пресс-релизе.

Фото: Платон Инфанте. Фрагмент видеоинсталляции «Катя Филиппова». 2023
 / пресс-служба Kupol Gallery