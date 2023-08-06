В Пушкинском музее открылась выставка «„Салоны“ Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века»

06.08.2023
Выставка продлится до 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба музея.
Проект представляет историю Салонов XVIII века, где демонстрировалось актуальное искусство того времени — лучшие образцы творчества художников, специально отбиравших свои работы для показа. Это не только картины, но и произведения скульптуры, графики, нумизматики и шпалерного ткачества. Перед зрителем предстает панорама французского искусства XVIII века — от зарождавшегося стиля рококо до неоклассицизма конца столетия, помогающая по-новому взглянуть на эпоху Просвещения в целом. Благодаря «Салонам» Дени Дидро, у зрителя есть прекрасная возможность посмотреть на произведения глазами одного из ведущих философов и критиков эпохи Просвещения. К выставке подготовлена образовательная программа: лекции и дискуссии с участием сотрудников музея и приглашенных специалистов.
Фото: пресс-служба Пушкинского музея