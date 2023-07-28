Виктор Гинзбург начал работу над экранизацией романа Пелевина «S.N.U.F.F.»

Виктор Гинзбург, автор фильмов «Generation П» и «Ампир V», экранизирует еще один роман Виктора Пелевина.



Режиссер снимет фильм по книге «S.N.U.F.F.», сообщает «Кинопоиск».





Проект находится на ранней стадии разработки. Съемочная команда и актерский состав экранизации пока не назначены.





В романе «S.N.U.F.F.» идет рассказ о мире после апокалипсиса, в котором люди ведут войну с орками. Книга Пелевина была издана в 2011 году.





Стоит отметить, что Гинзбург ранее приобрел права на экранизацию книги Пелевина «iPhuck 10».









Фото: кадр из фильма «Generation П»