Стала известна дата цифрового релиза мелодрамы «Расправляя крылья»

Онлайн-кинотеатр KION объявил дату премьеры военной мелодрамы «Расправляя крылья» с Катериной Шпицей и Сергеем Пускепалисом в главных ролях.



Премьера фильма «Расправляя крылья» пройдет 8 мая.



Мелодрама рассказывает историю женщины на войне, чья молодость, первые чувства и трагические потери пришлись на суровое время.



«Фильм подчеркивает роль женщин в Великой Отечественной войне и тот неоценимый вклад, который они внесли в победу», — рассказала генеральный продюсер фильма Анастасия Шипулина.



Режиссером ленты выступила Ольга Музалева («Далеко от войны», «А у нас во дворе»). Сценарий к фильму написал Юсуп Разыков.











