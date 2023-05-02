Netflix продлил сериал «Дипломатка» на второй сезон

Первый сезон проекта включает 8 эпизодов.



Сюжет картины строится вокруг американской дипломатки Кейт Уайлер, которая в разгар международного кризиса получает высокую должность посла США в Великобритании. Не имея должного уровня компетенций, Уайлер пытается справиться с новым положением, несущим для ее брака и будущего в политике серьезные проблемы.







Фото: кадр из сериала "Дипломатка"

Проект с Кери Рассел в главной роли дебютировал на стриминговой платформе в конце апреля и сразу же был продлен.В актерский состав проекта также вошли Руфус Сьюэлл, Дэвид Джеси, Рори Киннер и другие.