В США скончался телеведущий Джерри Спрингер

Известный телеведущий Джерри Спрингер скончался на 80-м году жизни, сообщает TMZ.



«Умер Джерри Спрингер, одна из самых влиятельных и противоречивых фигур в истории телевидения», — указано в материале.



Издание сообщает, что несколько месяцев назад у телеведущего был выявлен рак поджелудочной железы. Родственник Спрингера подтвердил информацию о том, что знаменитый шоумен умер в результате тяжелой болезни.



Джерри Спрингер получил известность благодаря выходу собственного шоу. Программу Спрингер вел в течение 27 лет.









Фото: Breakfast Club Power/YouTube