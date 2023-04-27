Пианист Борис Березовский откроет фестиваль к 150-летию Сергея Рахманинова

С 30 апреля по 19 июня в Петербурге пройдет фестиваль «Сергей Рахманинов. Последний романтик», сообщила пресс-служба Музтеатра им. Шаляпина (ранее «Мюзик-Холл»).





На концерте-открытии выступят оркестр «Северная Симфония» и звезда мирового уровня Борис Березовский. За дирижерским пультом — худрук Музтеатра им. Шаляпина Фабио Мастранджело. Они исполнят рахманиновский Концерт № 3 в Филармонии им. Шостаковича 30 апреля в 20:00.





По словам Мастранджело, «несмотря на попытки отмены культуры», юбилей Рахманинова отмечается в разных странах, поскольку его личность и вклад в музыкальное искусство «отличаются колоссальным масштабом».





В программе фестиваля также представят редко исполняемое переложение четырех этюдов-картин для симфонического оркестра Рахманинова. Билеты на концерты уже в продаже





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