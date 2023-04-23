Первые зрители пришли в восторг от «Стражей Галактики 3»

Премьера финальной части марвеловской трилогии режиссера Джеймса Кэмерона прошла в Париже, сообщил ComicBook.





Третья часть «Стражей Галактики» получила положительные отклики большинства кинокритиков и журналистов, побывавших на премьере. Многие из них отметили удачное смешение характерного для франшизы комедийного стиля с непривычным мрачным содержанием. Историю назвали эмоциональной, захватывающей, смешной и забавной, при этом сложной, мрачной и наделенной элементами ужаса.





Критики отмечали, что после просмотра сердце было «переполнено и разбито одновременно», так как историю «сложно принять», но она оставляет «потрясающее послевкусие». Также финал трилогии назвали «идеальной, обнадеживающей кульминацией для самых душевных героев Marvel».





Премьера ленты состоится 5 мая.





Фото: кадр из фильма «Стражи Галактики 3»



