«Сказку» Александра Сокурова покажут в Японии

Прокатчиком картины российского режиссера выступает Pandora, передает ТАСС.





Новый фильм Сокурова представят в 13 кинотеатрах, расположенных в разных городах Японии. В их числе — крупнейшие города страны Токио и Осака, ее древняя столица Киото, центральная префектура Нагано, западная Хёго и юго-западная Миядзаки.





Премьера «Сказки» состоялась на кинофестивале в Локарно в августе 2022 года. Осенью картину представили в программе Токийского кинофестиваля.





Фильм, выполненный в необычном для автора фантастическом жанре, представляет дискуссии о роли личности в истории и ее ответственности, которые ведут Гитлер, Сталин, Черчилль и Муссолини в чистилище.





Фото: кадр из трейлера фильма «Сказка»