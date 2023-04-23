«Братья Супер Марио в кино» стали третьим самым успешным проектом Universal

За три недели в прокате мультфильм по культовой игре Nintendo заработал более $400 млн, сообщил Deadline.





С этим результатом экранизация оказалась на третьем месте среди самых кассовых проектов киностудии в американском прокате. На втором месте — «Инопланетянин» с $437 млн. На первом — «Мир юрского периода» с $653 млн.





Ожидается, что по итогам третьей недели в прокате в США «Братья Супер Марио» выйдут на вторую строчку, но не смогут побить результат лидера списка.





Ранее Super Mario Bros. показали наибольший стартовый бокс-офис среди мультфильмов и стали самой коммерчески успешной экранизацией видеоигр.





Фото: кадр из «Братьев Супер Марио в кино»