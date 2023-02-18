В России до конца года в прокат выйдут около 30 фильмов с господдержкой

В российский прокат до конца 2023 года выйдут порядка 30 фильмов, созданных при поддержке Министерства культуры России и Фонда кино.



В ведомстве сообщили, что в ближайший месяц зрителей ожидают 13 новых картин.



«С начала 2023 года в прокат уже вышло пять фильмов, созданных при господдержке. До конца года запланирован выход в прокат еще порядка 30 фильмов, поддержанных Минкультуры России и Фондом кино. <...> В период с 16 февраля по 16 марта в прокат выходит тринадцать фильмов при государственной поддержке, из них восемь фильмов при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, пять — при поддержке Фонда кино», — сообщили в Минкультуры.



Ранее в отечественный прокат вышел фильм «Снежная королева: Разморозка», 23 февраля выйдет комедия «Папы против мам», на 2 марта запланировал выход картины «Нюрнберг», 8 марта выйдут «Идеальный брат» и «Поехавшая». В 2023 году также ожидается выход картины «Вызов», съемки которого проходили в космосе.













Фото: Рixabay.com