В Иркутске открывается выставка «В жанре ню»

Фото: пресс-служба ИОХМ имени Сукачева

На выставке представят более 40 произведений из музейного фонда. Посетители увидят живописные и графические картины, скульптуры и образцы декоративно-прикладного искусства, воспевающие эстетику обнаженного тела. Проект позволит проследить за изменениями жанра ню на протяжении XVIII — XXI веков.Среди авторов работ — И. Репин, В. Серов, К. Петров-Водкин, Л. Попова, Т. Маврина, О. Комов и др. Экспозиция объединяет произведения разных направлений: академизма, реализма, символизма, экспрессионизма, авангарда, постмодернизма.«В жанре ню» будет работать до 3 марта.