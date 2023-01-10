Весной в Красноярском крае пройдет Х Транссибирский Арт-фестиваль

10.01.2023
Юбилейное мероприятие под руководством Вадима Репина проведут с 10 марта по 2 апреля, сообщила пресс-служба Красноярской филармонии.
Фестивальная программа 2023 года начнется в Красноярске. Она включает симфонические, камерные и джазовые концерты. В день открытия, 10 марта, в столице региона выступит Красноярский академический симфонический оркестр. В программе — российская премьера скрипичного концерта Полада Бюльбюль оглы, а также сочинения Рахманинова и Вагнера. 12 марта в Красноярске дадут концерт произведений Сен-Санса, Франка и Менотти, а 14 марта его повторят в Канске.
15 марта пройдет джазовый концерт группы EilenkrigCrew в Зеленогорске. 17 марта трубач Вадим Эйленкриг и пианистка Екатерина Мечетина выступят в сопровождении Красноярского симфонического оркестра. Дирижер — Владимир Ланде.
18 марта состоится красноярская премьера проекта МОDANSE, включающего балеты «Как дыхание» Бигонцетти на музыку Генделя и «Габриэль Шанель» Посохова на музыку Демуцкого. Заглавную партию исполнит прима-балерина ГАБТа и этуаль Ла Скала Светлана Захарова.
Красноярская часть фестиваля завершится выступлениями Российского национального оркестра в Красноярске (28 марта) и Московского симфонического оркестра в Ачинске (2 апреля). Мероприятие продолжится в Новосибирске, Самаре и Москве и продлится до 16 октября.
Фото: пресс-служба Красноярской филармонии