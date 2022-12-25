Кинофестиваль на Хайнане закончился присуждением награды фильму «Тренке-Лаукен»

25.12.2022

Кинофестиваль на Хайнане закончился присуждением награды фильму «Тренке-Лаукен»

Четвертый Хайнаньский международный кинофестиваль (ХМК) закончился в воскресенье присуждением главной награды «Золотой кокос».

Как объявило жюри, в номинации «Лучшая картина» победил германско-аргентинский фильм «Тренке-Лаукен часть 1» (Trenque-Lauquen part 1).

«Золотой кокос» за лучшую режиссуру получила француженка Элис Диоп, снявшая кинокартину «Сент-Омер» (Saint Omer).

Награда в номинации «Специальный приз жюри» досталась испанскому фильму «Солнце мое» (Aftersun).

За лучший сценарий были награждены Изабель Пенья и Родриго Сорогойен — авторы произведения, которое легло в основу испанско-французского «Хищники» (As Bestas).

Церемония закрытия фестиваля прошла на берегу бухты Хайтан в курортном городе Санья.

Фото: Pixabay