Кинофестиваль на Хайнане закончился присуждением награды фильму «Тренке-Лаукен»

25.12.2022
Четвертый Хайнаньский международный кинофестиваль (ХМК) закончился в воскресенье присуждением главной награды «Золотой кокос».
Как объявило жюри, в номинации «Лучшая картина» победил германско-аргентинский фильм «Тренке-Лаукен часть 1» (Trenque-Lauquen part 1).
«Золотой кокос» за лучшую режиссуру получила француженка Элис Диоп, снявшая кинокартину «Сент-Омер» (Saint Omer).
Награда в номинации «Специальный приз жюри» досталась испанскому фильму «Солнце мое» (Aftersun).
За лучший сценарий были награждены Изабель Пенья и Родриго Сорогойен — авторы произведения, которое легло в основу испанско-французского «Хищники» (As Bestas).
Церемония закрытия фестиваля прошла на берегу бухты Хайтан в курортном городе Санья.
Фото: Pixabay