Лучший контент 2022 года выбрали пользователи «Одноклассников»

16.12.2022
Российская соцсеть подвела итоги пятого сезона собственной премии «Самый ОК». Итоги уходящего года подвели в эфире онлайн-шоу «ОК на связи!», сообщила «Лента.ру».
Награду вручили в пяти категориях. Лауреатов выбрали народным голосованием. Фильмом 2022 года признали драму о покорении средневековой Перми «Сердце пармы» с Александром Кузнецовым. Премию за лучший сериал получила «Тетя Марта».
Главным шоу пользователи назвали вокальное состязание «Голос. Дети», которое в этом году сменило ведущего: место Дмитрия Нагиева заняла Яна Чурикова. Лучшим хитом оказался трек «По барам» Анны Asti, а лучшим блогом — «Оскар и Плюша», посвященный компании двух собак и двух кошек.
В минувшем году «Самый ОК» достался фильму «Пальма» о немецкой овчарке (режиссер Александр Домогаров-мл.) и историческому сериалу «Угрюм-река» о колонизации Сибири (режиссер Юрий Мороз). Хитом года стала песня «Родной» Светланы Лободы.
Фото: Pixabay