Александр Сокуров получил награду Фестиваля авторского кино в Сербии

29.11.2022
Российского режиссера наградили за вклад в мировой кинематограф, сообщает ТАСС со ссылкой на Tanjug.
Кинематографист стал обладателем премии «Взгляд на мир: Воислав Вучинич», которая в этом году посвящена основателю киносмотра. Эту награду присуждают за общие заслуги перед жанром и расширение понимания кино как творческого акта автора. Премию впервые вручили деятелю из другой страны, отмечает издание.
В фестивальной программе заявлена «Сказка» — последняя на сегодня картина Сокурова, представляющая диалоги Гитлера, Муссолини, Сталина и Черчилля в чистилище. Фантастическая анимационная лента поднимает вопросы о роли личности в истории.
Смотр авторского кино в 28-й раз проводится в Белграде. Он продлится 2 декабря. В рамках программы планируют показать около 70 киноработ современных авторов.
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