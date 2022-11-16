WB запретила показывать свои фильмы на СТС и РЕН ТВ, несмотря на лицензию

Такие требования студия выдвинула в письме руководству холдинга НМГ. Об этом сообщил информированный источник «Бюллетеня кинопрокатчика».





По его информации, Warner Bros. запретила транслировать на телеканалах российской компании свой контент, хотя действие лицензионных соглашений истекает только через полтора года. Фильмы голливудской студии не могут выходить на СТС, РЕН ТВ, «Пятом канале» и других эфирных телеканалах, которыми управляет НМГ.





По словам собеседника издания, с октября кинокартины Warner Bros. исчезли с СТС. В медиахолдинге пока не комментировали сообщение.





«БК» также привел данные Mediascope, согласно которым в третьем квартале этого года игровые и анимационные ленты WB и ее «дочки» DC не значились в топ-50 предпочтений российской аудитории. Годом ранее в список попадали их супергеройские проекты «Аквамен» и «Чудо-женщина», фильмы поттерианы, «Годзила 2» и др.





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