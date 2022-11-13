Эксперты музея-заповедника «Павловск» приняли участие в работе круглого стола «Материалы по истории и культуре Турции в музейных хранилищах Санкт-Петербурга»

Двенадцать мраморных рельефов начала XIX века были привезены в Россию из крепости Варна. Болгарский город Варна перешел под власть Османской империи в 1393 году, во время правления Баязида I, четвертого правителя и второго султана Османской империи. Выгодное военно-стратегическое положение Варны побудило Османскую империю превратить город в прибрежную крепость. В XVIII—XIX вв. Варна, все еще оставаясь под властью Османской империи, стала крупным торговым центром. В этот период русские войска дважды пытались захватить крепость, в 1773 и 1810 гг., но безрезультатно. Однако в 1828 г., в период правления 30-го османского султана Махмуда II, Варна капитулировала. По условиям Адрианопольского мира Варна была возвращена Османской империи, а русские войска отступили, захватив с собой в Россию военные трофеи из османской крепости. В Павловский дворец попали трофеи великого князя Михаила Павловича - 12 мраморных рельефов с надписями на османском языке, снятые со стен крепости Варна.





Полученные в сентябре 1829 года мраморные таблички были помещены на стенах павильона Вольер, расположенного в придворцовом районе Павловского парка. В 1872 году владельцем Павловска великим князем Константином Николаевичем в Павловском дворце были устроены Картинная галерея и Музей древностей, открытые для посетителей. Туда и были перенесены 12 мраморных рельефов, их вмонтировали в стены Передней (или Турецкой) комнаты в церковном корпусе дворца.





Во время Второй мировой войны, в январе-феврале 1944 года в музее случился сильный пожар и рельефы частично пострадали. Они были отреставрированы в 1987 году и возвращены в Турецкую комнату, где находятся по сей день.

Шесть из 12 мраморных рельефов – это тугры (каллиграфические знаки) султана Махмуда II. Каждая из тугр гласит: «Махмуд хан, сын Абдул-Хамида, победоносный навеки». Справа от тугры написан псевдоним султана «Адлы». Под некоторыми туграми есть имя мастера, изготовившего надпись. Все тугры заключены в овальные медальоны, обрамленные рельефным декором с растительными мотивами.





Мраморные рельефы с туграми Махмуда II и поэтическими текстами, хранящиеся в музее-заповеднике «Павловск» - документальные свидетельства литературного, культурного и военно-исторического наследия Османской империи, в частности, уже не существующей крепости Варна.