Инсайдер: Том Холланд вернется к роли Человека-паука в новой трилогии

С таким утверждением в подкасте The Hot Mic выступил журналист Джефф Снайдер, передает Comic Book.





По его данным, британский актер «закрыл сделку» на участие в «Человеке-пауке 4», который станет продолжением «Нет пути домой». Продленный контракт рассчитан на участие Холланда в новой трилогии о Дружелюбном соседе. Официально студии не подтверждали эту информацию.





Инсайдер не уточнил, куда войдут предполагаемые фильмы — в киновселенную «Марвел» или вселенную Человека-паука Sony.





В 2015 году Disney (включает Marvel Studios) и Sony достигли договоренности о появлении Человека-паука, правами на которого владеет «Сони», в киновселенной «Марвел». Том Холланд снялся в трех экшнах о Мстителях: «Противостоянии» (2016), «Войне бесконечности» (2018), «Финале» (2019), а также в двух сольниках «Возвращение домой» (2017) и «Вдали от дома» (2019). После этого договор истек, а у студий произошел конфликт по поводу финансирования третьего фильма. Компании пришли к соглашению и продлили контракт, включающий «Нет пути домой» (2021) и еще одну ленту для Marvel.





Фото: кадр из Spider-Man: No Way Home