В Ашхабаде будет построен Русский драматический театр

«Через культуру, искусству и науку, образование мы сможем обогатить стратегию и содержание нашего партнерства», — заявил Бердымухамедов, выступая в Совете Федерации РФ.





Он подчеркнул, что в Туркмении сегодня работают десятки школ с преподаванием на русском языке, функционирует «единственная в своем роде туркмено-российская школа имени Пушкина».





Ранее в Ашхабаде прошло очередное заседание национального парламента. Спикер Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил необходимость наращивания межпарламентского взаимодействия с членами мирового сообщества.





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