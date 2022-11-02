В Ашхабаде будет построен Русский драматический театр

02.11.2022

В Ашхабаде будет построен Русский драматический театр

Глава верхней палаты парламента Туркмении, экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что в России запланировано открытие Русского драматического театра и туркмено-российского университета.

«Через культуру, искусству и науку, образование мы сможем обогатить стратегию и содержание нашего партнерства», — заявил Бердымухамедов, выступая в Совете Федерации РФ.

Он подчеркнул, что в Туркмении сегодня работают десятки школ с преподаванием на русском языке, функционирует «единственная в своем роде туркмено-российская школа имени Пушкина».

Ранее в Ашхабаде прошло очередное заседание национального парламента. Спикер Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил необходимость наращивания межпарламентского взаимодействия с членами мирового сообщества.

Фото: Pixabay