В декабре выйдет приквел «Йеллоустоуна» с Хелен Миррен и Харрисоном Фордом

29.10.2022

В декабре выйдет приквел «Йеллоустоуна» с Хелен Миррен и Харрисоном Фордом
Шоу под названием «1923» будет транслироваться в онлайн-кинотеатре «Paramount+» с 18 декабря, уточнило издание Deadline.

Второй приквел расскажет о поколении семьи Даттон 1920-х годов. В новых сериях затронут действие «сухого закона», Великую депрессию и другие события американской истории. Подробности сюжета не приводятся. 

Вместе с Миррен и Фордом в сериале появятся Роберт Патрик, Себастьян Роше и др. Шоураннером является Тейлор Шеридан. 

Вместе с Джоном Линсоном он создал оригинальный неовестерн Yellowstone с Кевином Костнером. Шоу дебютировало в 2018 году и на сегодня выдержало четыре сезона. В прошлом году вышел первый приквел «1883». В планах авторов — спин-офф «6666», действие которого вернется в наши дни.

Фото: кадр из Yellowstone