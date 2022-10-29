В Минкультуры опровергли разработку закона о лишении званий уехавших артистов

29.10.2022

В Минкультуры опровергли разработку закона о лишении званий уехавших артистов
Сообщения СМИ о разработке документа об отзыве присвоенных ранее званий у артистов, покинувших РФ, не соответствуют действительности, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

«Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством», — сказали представители министерства и подчеркнули: в Минкультуры не работают над другими документами по этому вопросу. 

Ранее Mash сообщал, что о создании подобного проекта закона, согласно которому званий предполагалось лишать музыкантов, актеров и т.д., покинувших страну после начала СВО и публично высказывавшихся против нее. Среди других мер в отношении артистов также называлось возможное лишение гражданства, напомнила «Газета.Ru».

Фото: преcс-cлужба Минкультуpы РФ