Театральный фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге назвал призеров

20.10.2022
XXXII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» объявил в среду своих призеров. Эта акция состоялась в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.
Приз зрительских симпатий среди постановок на большой сцене завоевал спектакль «Р» по мотивам гоголевской комедии «Ревизор», поставленный Юрием Бутусовым в Российском государственном театре «Сатирикон» имени Аркадия Райкина.
Приз зрительских симпатий на средней сцене достался спектаклю «Морфий», поставленному Антоном Федоровым в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина.
Приз зрительских симпатий среди работ, показанных на малой сцене, заслужил спектакль «Новаторы», поставленный Никитой Кобелевым в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.
Приз дирекции присудили дебютанту фестиваля Сахалинскому международному театральному центру имени Антона Чехова, артисты которого разыграли свой спектакль «Вторник короткий день» режиссера Александра Созонова в салоне рейсового автобуса.
Фото: Pixabay