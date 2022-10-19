ДНР и Сирия договорились о культурном обмене и взаимодействии

Российский этнографический музей открыл выставку, посвященную советскому проекту формирования «нов...
Вечер музыки народного артиста России Владислава Успенского (1937-2004), посвященный 85...
Соцсеть «ВКонтакте» вместе с Московской государственной академической филармонией про...
Автор комикса Watchmen, признанного одним из лучших за всю историю, рассказал GQ об общении с созд...
Эксперты в сфере культуры из Донецкой Народной Республики (ДНР) в конце этого года посетят Сирию д...
Российский этнографический музей открыл выставку, посвященную советскому проекту формирования «нов...
Вечер музыки народного артиста России Владислава Успенского (1937-2004), посвященный 85...
Соцсеть «ВКонтакте» вместе с Московской государственной академической филармонией про...
Автор комикса Watchmen, признанного одним из лучших за всю историю, рассказал GQ об общении с созд...
Эксперты в сфере культуры из Донецкой Народной Республики (ДНР) в конце этого года посетят Сирию д...
Стриминг представил финансовый отчет по итогам третьего квартала 2022 года, сообщил «БК». ...
Власти Ярославской области присвоят Дому актера в Ярославле имя Сергея Пускепалиса, р...
Комедийный детектив о российских вампирах вернется на экраны в конце 2022 года, сообщается в телегра...
Художественный фильм «Небо» о подвиге российского летчика Олега Пешкова и операции по...
О штрафах для детей на съемках первых двух фильмов фэнтези-франшизы рассказал Том Фелтон (Драко Малф...
Совет Федерации РФ одобрил на пленарном заседании закон, устанавливающий критерии для определения зн...
Картина о докторе Йозефе Менгеле, проводившем эксперименты над заключенными концлагеря, обзавелась...
Концерты с участием известных музыкантов и артистов прошли в регионах России в поддержку м...
Актриса призналась в комментарии ЕТ, что не может дождаться, когда эпический сай-фай «Аватар: Путь...
Американский виолончелист Йо-Йо Ма на сцене Стокгольмской филармонии получил из рук к...
Исполнитель роли Драко Малфоя выпустил автобиографию «По ту сторону волшебной палочки: магия и хаос ...
Министерство культуры России направит в 2023 году на поддержку производства национальных фильмов 11,...
Премьерный показ социального триллера режиссера Натальи Назаровой «Плакать нельзя» о русской эмигран...
Труппа Молодежного театра на Фонтанке отправляется в среду с тремя постановками на гастроли в Ростов...
Выставочный проект «Лики анимации» открывается в среду в Центральном доме кинематогра...
19.10.2022