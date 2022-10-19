ДНР и Сирия договорились о культурном обмене и взаимодействии

Он отметил, что сегодня принял участие в Дамаске во встрече с министром культуры Сирии Любаной Мщавех.





«Было принято решение о визите специалистов сферы культуры и искусства Донецкой Народной Республики в Сирию в конце текущего года с целью обмена опытом и укрепления культурных отношений между народами Сирии и Донбасса», — написал он в своем Telegram-канале.





Кроме того, на встрече в Дамаске были достигнуты договоренности о взаимодействии культурного сообщества республик в области музыкального, хореографического, художественного искусства и археологии, добавил Желтяков.





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