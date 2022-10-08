Стартовали съемки «Электрического штата» братьев Руссо

08.10.2022

Стартовали съемки «Электрического штата» братьев Руссо
Каст нового проекта возглавляет одна из звезд популярного фэнтези-шоу «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. О начале производства сообщил Collider. 

Сай-фай-картина основана на графическом романе шведского художника и дизайнера Саймона Столенхага об альтернативной реальности 1990-х годов. 

Согласно логлайну, главная героиня ищет пропавшего брата. Компанию ей составляют робот и бродяга. Создатели обещают, что снимут фильм в ретро-футуристической стилистике, на которой специализируется автор литературного источника.

Актерский ансамбль дополнят Мишель Йео, Крис Прэтт, Стэнли Туччи и др. Дата релиза пока не намечена.

Братья Руссо известны по крупнобюджетными проектам Marvel из цикла о Мстителях. Недавно «Нетфликс» выпустил их экшн «Серый человек», ставший одним из самых дорогих проектов стриминга.

Фото: Pixabay