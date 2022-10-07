Фантастическая трагикомедия «Грузчики» дебютировала на «Кинопоиске»

07.10.2022

Фантастическая трагикомедия «Грузчики» дебютировала на «Кинопоиске»
7 октября в онлайн-кинотеатре открылся доступ к первой серии отечественного шоу о перерождении, сообщила «Лента.ру».

Мини-сериал состоит из четырех эпизодов, которые будут выходить по четвергам до 28 октября включительно. Также «Грузчиков» выложат в «Одноклассниках», на ютьюбе и рутьюбе 14 октября.

По сюжету Боря и Витя умирают, но каждый день возрождаются в новых телах. Они получают возможность исправить прижизненные ошибки. Каждое доброе дело героев засчитывается как отработка кармы. 

Создатели проекта — Александр и Филипп Ершовы. Первый выступил режиссером, второй исполнил главную роль (Боря). Также братья написали сценарий и спродюсировали шоу вместе с Еленой Котуновой, Данилом Стекловым, сыгравшим Витю, и др.

Фото: Pixabay